Марнер сделал покер в матче с «Детройтом», всего набрав 6 очков. Он забросил 3 шайбы подряд за 8:46

Митч Марнер сделал покер в матче с «Детройтом».
Форвард «Торонто» набрал 6 (4+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (10:7).
24-летний игрок установил личные рекорды по голам и очкам за игру. Ранее он не забивал более 2 шайб в одном матче.
Во втором периоде Марнер сделал натуральный хет-трик, забросив трижды подряд за 8 минут 46 секунд. Четвертую шайбу он добавил в третьем периоде, установив окончательный счет в матче.
В активе Марнера стало 54 (21+33) балла в 43 играх сезона.