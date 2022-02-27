Марнер сделал покер в матче с «Детройтом», всего набрав 6 очков. Он забросил 3 шайбы подряд за 8:46

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Митч Марнер сделал покер в матче с «Детройтом».

Форвард «Торонто» набрал 6 (4+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (10:7). 

24-летний игрок установил личные рекорды по голам и очкам за игру. Ранее он не забивал более 2 шайб в одном матче.  

Во втором периоде Марнер сделал натуральный хет-трик, забросив трижды подряд за 8 минут 46 секунд. Четвертую шайбу он добавил в третьем периоде, установив окончательный счет в матче. 

В активе Марнера стало 54 (21+33) балла в 43 играх сезона. 

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