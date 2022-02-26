Плющев о «Спартаке» во втором раунде: «Почему нельзя было поднять «Торпедо» на одну строчку? Оставили болельщиков без игры»

Владимир Плющев оценил решение КХЛ засчитать «Йокериту» четыре поражения.

Ранее финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

По итогам четырех технических поражений финского клуба «Спартак» стал победителем серии и вышел в полуфинал Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в плей-офф может заменить «Торпедо».

«Сложно сказать, как это решение отразится на «Спартаке». У них есть тренеры, руководители клуба, наверное, они что-то планируют.

После того как «Йокерит» объявил, что отказывается от участия в плей-офф, почему нельзя было на одну строчку поднять «Торпедо»? Тем более руководители клуба заявляли, что готовы принять участие в случае каких-либо изменений.

Оставили болельщиков и хоккеистов без игры. Это все говорит о том, что решения нужно уметь принимать оперативно, а не ждать отмашки», – сказал заслуженный тренер России.