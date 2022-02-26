Плющев о «Спартаке» во втором раунде: «Почему нельзя было поднять «Торпедо» на одну строчку? Оставили болельщиков без игры»

Теги Спартак Торпедо болельщики Владимир Плющев Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев оценил решение КХЛ засчитать «Йокериту» четыре поражения.

Ранее финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

По итогам четырех технических поражений финского клуба «Спартак» стал победителем серии и вышел в полуфинал Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в плей-офф может заменить «Торпедо».

«Сложно сказать, как это решение отразится на «Спартаке». У них есть тренеры, руководители клуба, наверное, они что-то планируют.

После того как «Йокерит» объявил, что отказывается от участия в плей-офф, почему нельзя было на одну строчку поднять «Торпедо»? Тем более руководители клуба заявляли, что готовы принять участие в случае каких-либо изменений.

Оставили болельщиков и хоккеистов без игры. Это все говорит о том, что решения нужно уметь принимать оперативно, а не ждать отмашки», – сказал заслуженный тренер России.

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