Арсений Коромыслов: «В обороне конкуренции чуть меньше, если ты классный защитник. Очень импонирует стиль игры Сергачева»

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Арсений Коромыслов объяснил, почему выбрал амплуа защитника.

Он начинал играть как центральный нападающий, но закрепиться в ведущих тройках команды у него не получалось. В московской команде «Русь» выходил в четвертом звене, поэтому решил поменять амплуа.

«Попробовал поиграть в защите – и мне понравилось.

По-честному, в обороне конкуренции чуть меньше, особенно, если ты классный защитник – тогда у тебя практически нет равных.

Мне очень импонирует стиль игры Михаила Сергачева, нравится, как он действует на льду.

Понятно, что очень ценятся атакующие защитники, но главная наша работа – не пропустить», – заявил 18-летний хоккеист системы СКА.

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