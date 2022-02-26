Александр Крылов: «Планы относительно «Арены-Омск» никак не изменились. Все работы идут по графику – готовность 63%»

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Александр Крылов сообщил, что строительство нового стадиона в Омске идет по плану.

«Наши планы относительно «Арены-Омск» никак не изменились.

Мы строим новый дом для «Авангарда», по плану команда должна начать подготовку к следующему сезону в Омске.

Все работы идут согласно графику. Уже сейчас готовность арены составляет 63%.

«Арена-Омск» станет одной из самых современных в России, точкой притяжения, новым спортивным и развлекательным центром города», – заявил председатель совета директоров омского клуба.

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