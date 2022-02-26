Андрей Потайчук: «Никишин должен попробовать свои силы в НХЛ. «Каролина» – хорошая команда, чтобы начать карьеру»

Андрей Потайчук считает, что должен попробовать свои силы в НХЛ.

Защитник «Спартака» завоевал серебряную медаль в составе сборной России на Олимпиаде-2022.

Потайчук работал с ним в МХК «Крылья Советов».

– Следили ли вы за игрой Александра на Олимпиаде?

– Конечно. Он очень уверенно выглядел. И я бы хотел поблагодарить тренерский штаб национальной сборной, который доверил молодым ребятам место в составе на Олимпиаде. Они были на ведущих ролях. И тренеры не боялись доверять им.

Взять того же Грицюка, забившего победный буллит в полуфинале. Ну и Саня получал очень много игрового времени. Это дорогого стоит. Понятно, что он своей игрой это заслужил, но доверие тренера очень важно для любого хоккеиста.

– Многие сходятся во мнении, что он стал одним из лучших игроков сборной России в Пекине. Вы разделяете эту точку зрения?

– Да. Соглашусь. Он был одним из лучших. Много играл и практически стал лидером сборной России.

– Как вы считаете, по окончании контракта со Никишин отправится в НХЛ? Возможно, он говорил вам, что мечтает сыграть там?

– Мы не говорили с ним на эта тему, но на мой взгляд, он уже является состоявшимся игроком, и должен попробовать свои силы в НХЛ. Тем более в «Каролине» много молодых ребят, которым доверяют. Я думаю, что это хорошая команда, чтобы начать карьеру в НХЛ, – сказал тренер.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

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