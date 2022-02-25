Жерар Галлан: «Шестеркин был безупречен в матче с «Вашингтоном». Жаль, что в самой концовке он лишился шатаута»

Жерар Галлан считает, что Игорь Шестеркин был безупречен в матче против «Вашингтона».

Россиянин отразил 36 бросков из 37 в игре чемпионата с «Кэпиталс» (4:1).

«Сегодня мы проделали действительно хорошую командную работу.

Плюс наш вратарь сегодня вновь был безупречен. Жаль, что в самой концовке Шести лишился шатаута, но в целом сегодня у нас получилась хорошая и сильная командная игра», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

Шестеркин о голе Овечкина за 1:02 до конца матча: «Обидно пропускать в конце игры. Нужно всегда доводить дело до конца»