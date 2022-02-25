Зибанежад о 4:1 с «Вашингтоном»: «Шестеркин был очень хорош в воротах»

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Мика Зибанежад считает, что Игорь Шестеркин хорошо сыграл против «Вашингтона».

Россиянин отразил 36 бросков из 37 в матче чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:1).

«Наши спецбригады меньшинства сегодня сыграли здорово. Безусловно, Шести был очень хорош в воротах. Плюс наша игра в формате «пять на пять» была на высоком уровне.

Мы постоянно говорим о том, что нужно выкладываться все 60 минут. И в большинстве своем сегодня у нас это получалось. Мы рады победе, а теперь нужно продолжать работать и двигаться дальше», – сказал Зибанежад.

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