назвал арбитров из одними из лучших в мире.

«Атмосфера на Олимпиаде была хорошая как для хоккеистов, так и для судей. Что касается антиковидных ограничений, я к этому привык, и мне было полегче.

На прошлых Олимпийских играх шанса проявить себя мне не дали, были более опытные судьи, которые работали матчи за медали и так далее.

В Пекине у меня было больше возможностей показать себя, считаю, что проявил себя хорошо, остался доволен своей работой. Во всяком случае, мне за свою работу не стыдно, считаю, что отработал отлично.

Соответственно, по результатам эта понравилась мне больше предыдущей. В плей-офф все понимают серьёзность этих игр, что одна команда сто процентов поедет домой. Поэтому ничего дополнительно объяснять ни игрокам, ни судьям не надо, все понимают уровень ответственности.

Мы понимаем, что ни в коем случае нельзя делать никаких ошибок и помарок. Психологически непросто работать такие матчи.

Три арбитра из КХЛ в бронзовом матче? Я считаю, что судьи лиги – одни из лучших арбитров в мире, это мое мнение. По-моему, если взять европейские лиги, то у нас очень высокий уровень судейства.

Не просто так три российских арбитра судили матч за бронзовые медали на Олимпиаде. Это показатель нашей общей работы, всех судей, кто работает в КХЛ. Считаю, мы можем этим гордиться», – заявил судья.