Яковлев о еде в Пекине: «Не могу сказать, что это неожиданность. В Пхенчхане питание тоже было не супер – можно было выходить в город и кушать»

ответил на вопрос о питании спортсменов на в Пекине.

– Вадим Шипачев жаловался на питание. Это стало неожиданностью для вас?

– Не могу сказать, что это стало неожиданностью.

На прошлой Олимпиаде питание тоже было не супер, но мы как-то справлялись. Тогда можно было выходить в город и кушать в кафе. Не замечали особо, как кормили в олимпийской столовой.

А в этом году из-за пандемии нам нельзя было покидать сам объект, поэтому это очень ощущалось, – сказал защитник сборной России.