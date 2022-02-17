Проворов о возможном обмене Жиру: «Невозможно не слышать все эти пересуды. Допускаю, что они влияют на кого-то из ребят»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Клода Жиру.

«Невозможно не слышать все эти пересуды. Допускаю, что на кого-то из ребят они в какой-то степени даже влияют. Но в любом случае, выходя на лед, о слухах не думаешь.

На три, три с половиной часа ты переключаешь фокус внимания исключительно на игру. Надо выходить и делать свою работу», – сказал Проворов.

Жиру хочет перейти в «Колорадо». «Миннесота» и «Сент-Луис» – альтернативные варианты (Эдриан Дейтер)