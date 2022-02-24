Мойсанен об Олимпиаде: «В России придерживались принципа «выиграй или умри». В Финляндии – попытайся выложиться, а мы примем результат»

Ари Мойсанен думает, что Россия придерживались принципа «выиграй или умри» на Олимпиаде.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Выступление сборной России разочаровало вас?

– Нет. Я называл команду России фаворитом игр. Они не победили, но были очень близки.

Да, Финляндия тактически переиграла Россию. Но, возможно, россияне находились под еще большим давлением. В России все будто придерживались принципа «выиграй или умри». Из-за этого ты не можешь расслабиться во время игры. Если проиграешь, то ты никто, провел плохой турнир. У нас другой принцип – попытайся выложиться, а мы примем результат.

Российские медиа не принимали результат. Не уважали, что игроки выложились по полной. Не уважали хорошо сыгравших финнов. Не уважали саму игру. Они писали и говорили полную чушь: что не приехали лучшие игроки, что финны играли скучно.

Мы можем вернуться к вопросу, почему Ялонен так долго тренирует сборную Финляндии. Он побеждал или был в тройке каждый год? Нет. Но ему давали продолжать работать, потому что Юкка – великолепный тренер. И он оставался великолепным, даже когда не побеждал. Нормально, что ты не можешь выигрывать все время. Главное, чтобы шел процесс, – сказал экс-тренер вратарей «Ак Барса» и сборной Финляндии в интервью «Бизнес Online».