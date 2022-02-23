Бабенко о проблемах «Витязя»: «Не было у нас большой поддержки лидерам от 4-й, 3-й и даже 2-й линий. Это сгубило»

считает, что лидеры в этом сезоне не получили должной поддержки.

Главный тренер «Витязя» подвел итоги выступления команды в сезоне.

Клуб набрал 43 очка в 48 матчах и занял 10-е место в Западной конференции, не попав в розыгрыш плей-офф.

«В первую очередь, не получилось добиться того результата, которого хотели. Можно найти объективные причины, но есть вещи, которые мы для себя отметили, были моменты, которые мы старались улучшать еще по ходу сезона.

Во многом нам это удавалось, иногда – нет, но то, что сгубило, то, что не получилось – это большой разрыв между первым звеном и остальными звеньями. Не было у нас большой поддержки от четвертой, третьей и даже второй линий нашим лидерам для того, чтобы легче входить в игру, держать счет.

С начала сезона проблемой было большое количество штрафных минут, я говорил об этом на каждой пресс-конференции. Это сыграло с нами злую шутку, отдавали много сил, в начале сезона у нас ребята из первого звена были задействованы во всех этих компонентах. Со стороны тренерского штаба была легкая лояльность к командным штрафам и вообще к дисциплине.

В середине сезона попытались это исправить, получилось, но начало сезона стоило нам большого количества потерянных очков именно из-за штрафного времени, выхлестнутых эмоций, которых не хватило для набора очков», – сказал Бабенко.