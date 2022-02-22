Варицкий думает о переходе Слафковски в «Витязь»: «Нет ничего невозможного. Нужно понять, готов ли он стать лидером по своему возрасту и менталитету»

Теги Витязь Сборная Словакии по хоккею КХЛ Игорь Варицкий Юрай Слафковски Хоккей

Игорь Варицкий не исключил переход 17-летнего Юрая Слафковски в «Витязь».

«Нет ничего невозможного.

Нужно понять, готов ли он по своему возрасту и менталитету стать лидером, как это делают наши легионеры, которые идут на ведущих позициях в списке бомбардиров КХЛ. Будем думать.

Я думал про него. Впрочем, наверняка не только я», – сказал генеральный менеджер подмосковного клуба.

Слафковски был признан самым ценным игроком Олимпиады-2022. Форвард сборной Словакии забросил семь шайб в семи матчах, став лучшим снайпером турнира.

Словак будет доступен для драфта НХЛ-2022.

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