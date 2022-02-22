«Витязь» переговоры с Ойямяки и Одеттом о новых контрактах

постарается сохранить в команде нападающих и .

Об этом рассказал генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

«Большие надежды были на , но не сложилось. Он сыграл слабо.

Валттери Кемиляйнен и неограниченно свободные агенты. Будет тяжело бороться с другими клубами, от которых поступят другие финансовые предложения игрокам. Они себя зарекомендовали, по ним были предложения по ходу сезона.

Одетт и Ойямяки ограниченно свободные агенты, будем за них бороться, ведем переговоры уже сейчас.

Одетт расторг контракт, мы его отпустили доигрывать сезон в Швецию. При этом права остались за нашим клубом», – заявил Варицкий.