ИИХФ дисквалифицировала Денискина на год за расистский жест в игре чемпионата Украины

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Украинец Андрей Денискин дисквалифицирован на один год за расистский жест.

ИИХФ объявила об отстранении на год нападающего «Кременчуга».

Напомним, во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между «Кременчугом» и «Донбассом» (3:2) произошел расистский инцидент.

Денискин был удален до конца игры за расистский жест в адрес Джалена Смерека. На 36-й минуте матча он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.

Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на 3 матча, а также дополнительную дисквалификацию на 10 игр.

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