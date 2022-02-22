ИИХФ дисквалифицировала Денискина на год за расистский жест в игре чемпионата Украины

Украинец Андрей Денискин дисквалифицирован на один год за расистский жест.

объявила об отстранении на год нападающего .

Напомним, во время матча Украинской хоккейной лиги ( ) между «Кременчугом» и «Донбассом» (3:2) произошел расистский инцидент.

Денискин был удален до конца игры за расистский жест в адрес Джалена Смерека. На 36-й минуте матча он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.

Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на 3 матча, а также дополнительную дисквалификацию на 10 игр.