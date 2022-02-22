ИИХФ дисквалифицировала Денискина на год за расистский жест в игре чемпионата Украины

Украинец Андрей Денискин дисквалифицирован на один год за расистский жест.
ИИХФ объявила об отстранении на год нападающего «Кременчуга».
Напомним, во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между «Кременчугом» и «Донбассом» (3:2) произошел расистский инцидент.
Денискин был удален до конца игры за расистский жест в адрес Джалена Смерека. На 36-й минуте матча он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.
Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на 3 матча, а также дополнительную дисквалификацию на 10 игр.