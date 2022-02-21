Алексей Шевченко: «Игра сборной – скука смертная, задача государственной важности не выполнена, интерес к хоккею убит. Трудно представить, что дети заинтересовались видом спорта»

Алексей Шевченко поделился мнением о российском хоккее на фоне итогов Олимпиады.
«Возможно, второе место хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине – не такой уж и плохой результат. При иных обстоятельствах мы бы хвалили тренерский штаб и менеджеров за серебро.
Беда только в том, что изначально нас уверяли, что весь хоккейный беспорядок, который происходит в России, будет компенсирован золотыми наградами в Китае. И ради этого прихлопнули регулярный чемпионат, нарушив регламент.
Ради этого пришлось терпеть паузы на Евротур и раннее прерывание сезона, чтобы подготовиться к тому или иному турниру.
И теперь, оглядываясь, понимаем, что все было зря. Задачу государственной важности не выполнили, а интерес болельщиков к хоккею убили.
Я сознательно не критикую хоккеистов. Ставить оценки, разбирать действия каждого можно, только если бы игрокам дали продемонстрировать свои лучшие качества.
Но вы действительно думаете, что Вадим Шипачев всегда играет так, как делал это в Пекине? Нет, это тренеры выбирали стиль. По большому счету, им и не нужны были ни Шипачев, ни Никита Гусев. Теперь понятно, что лишними были бы Андрей Кузьменко с Антоном Бурдасовым.
Мы приехали работать, трудиться, чтобы выиграть золото. Если бы было первое место, то промолчали и об ужасной игре команды. Но финал проигран.
При этом невозможно вспомнить, чем радовала сборная на турнире. Матчи нашей команды – скука смертная, мы такое никогда и нигде не показывали. С такой игрой трудно представить, чтобы дети заинтересовались видом спорта, а взрослые захотели бы пойти на стадион.
Ждем, чтобы теперь все, кто пришел к управлению сборной, немедленно ушли. И не приближались к ней как минимум четыре года. Вы нас обманули, и про это нельзя забыть», – написал журналист.
Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки