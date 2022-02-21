Алексей Шевченко: «Игра сборной – скука смертная, задача государственной важности не выполнена, интерес к хоккею убит. Трудно представить, что дети заинтересовались видом спорта»

поделился мнением о российском хоккее на фоне итогов Олимпиады.

«Возможно, второе место хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине – не такой уж и плохой результат. При иных обстоятельствах мы бы хвалили тренерский штаб и менеджеров за серебро.

Беда только в том, что изначально нас уверяли, что весь хоккейный беспорядок, который происходит в России, будет компенсирован золотыми наградами в Китае. И ради этого прихлопнули регулярный чемпионат, нарушив регламент.

Ради этого пришлось терпеть паузы на Евротур и раннее прерывание сезона, чтобы подготовиться к тому или иному турниру.

И теперь, оглядываясь, понимаем, что все было зря. Задачу государственной важности не выполнили, а интерес болельщиков к хоккею убили.

Я сознательно не критикую хоккеистов. Ставить оценки, разбирать действия каждого можно, только если бы игрокам дали продемонстрировать свои лучшие качества.

Но вы действительно думаете, что всегда играет так, как делал это в Пекине? Нет, это тренеры выбирали стиль. По большому счету, им и не нужны были ни Шипачев, ни . Теперь понятно, что лишними были бы с .

Мы приехали работать, трудиться, чтобы выиграть золото. Если бы было первое место, то промолчали и об ужасной игре команды. Но финал проигран.

При этом невозможно вспомнить, чем радовала сборная на турнире. Матчи нашей команды – скука смертная, мы такое никогда и нигде не показывали. С такой игрой трудно представить, чтобы дети заинтересовались видом спорта, а взрослые захотели бы пойти на стадион.

Ждем, чтобы теперь все, кто пришел к управлению сборной, немедленно ушли. И не приближались к ней как минимум четыре года. Вы нас обманули, и про это нельзя забыть», – написал журналист.

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки