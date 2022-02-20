Сборная России сыграет с Финляндией в финале Олимпиады в том же составе, что и против Швеции

Стал известен состав сборной России на финал Олимпиады-2022 с Финляндией.
В составе звеньев сборной не произошло изменений по сравнению с полуфиналом против Швеции.
Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет шестую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов.
Никишин – Нестеров, Чибисов – Шипачев – Семенов;
Яковлев – Елесин, Гусев – Ткачев – Грицюк;
Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков;
Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Каюмов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 07:10 по московскому времени.