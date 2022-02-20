Ларионов о Финляндии: «Хоккей оборонительный, аккуратный. Не самая простая команда в этом плане»

охарактеризовал игру сборной Финляндии перед финалом Олимпиады-2022.

Финны встретятся с командой России в решающем матче 20 февраля, начало – в 07:10 по московскому времени.

«Они играют довольно-таки, скажем, хоккей такой оборонительный, аккуратный, без всякого риска, то есть терпеливый хоккей.

И тренер не хочет ничего менять. То есть это дает результат. Вот поэтому в этом плане не самая простая команда», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?