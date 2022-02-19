Грицюк о финале с Финляндией: «Структурная команда, мобильная. Не будет ни друзей, ни знакомых – выходим на битву»

Арсений Грицюк рассказал о настрое на финальный матч Олимпиады против Финляндии.
– Что скажете про Финляндию?
– Хорошая команда. Знаем многих ребят по КХЛ. У них хорошая мобильность, движение. Мы играли с ними на Кубке Первого канала – это очень структурная команда.
– Кого-то из защитников знаете?
– Вилле Покку.
– Он очень добродушный в «Авангарде», старается говорить по-русски. Вы с ним общаетесь?
– Конечно. Он очень хороший парень, много понимает по-русски. На льду он никого не жалеет.
Рассказывали, что на одном турнире сборных он Дениса Зернова сильно поймал на противоходе. Понятно, что завтра не будет ни друзей, ни знакомых. Мы выходим на битву.
– Кто отправил вчера вас бить буллит?
– Все отправили. Просто смотрел и услышал сзади «Грицюк». По- моему, Алексей Юрьевич (Жамнов) сказал. Я понял, что надо исправлять ситуацию.
– Показалось, что вы настолько спокойно отреагировали на гол, а вы, оказывается, не понимали, был ли он.
– Я понял, конечно, но эмоции были другие. Когда услышал звук штанги, повернулся, смотрю на лавку и вижу, что ребята начинают выскакивать.
И я думаю: «Я забил!» Упал груз с плеч. Это не описать словами. По лицу не скажешь, что я был счастлив. Но внутри меня несколько человек плакали, несколько – смеялись. Это были смешанные чувства, – сказал нападающий сборной России.
Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады