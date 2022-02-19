Грицюк о финале с Финляндией: «Структурная команда, мобильная. Не будет ни друзей, ни знакомых – выходим на битву»

рассказал о настрое на финальный матч против Финляндии.

– Что скажете про Финляндию?

– Хорошая команда. Знаем многих ребят по КХЛ. У них хорошая мобильность, движение. Мы играли с ними на Кубке Первого канала – это очень структурная команда.

– Кого-то из защитников знаете?

– .

– Он очень добродушный в «Авангарде», старается говорить по-русски. Вы с ним общаетесь?

– Конечно. Он очень хороший парень, много понимает по-русски. На льду он никого не жалеет.

Рассказывали, что на одном турнире сборных он сильно поймал на противоходе. Понятно, что завтра не будет ни друзей, ни знакомых. Мы выходим на битву.

– Кто отправил вчера вас бить буллит?

– Все отправили. Просто смотрел и услышал сзади «Грицюк». По- моему, Алексей Юрьевич (Жамнов) сказал. Я понял, что надо исправлять ситуацию.

– Показалось, что вы настолько спокойно отреагировали на гол, а вы, оказывается, не понимали, был ли он.

– Я понял, конечно, но эмоции были другие. Когда услышал звук штанги, повернулся, смотрю на лавку и вижу, что ребята начинают выскакивать.

И я думаю: «Я забил!» Упал груз с плеч. Это не описать словами. По лицу не скажешь, что я был счастлив. Но внутри меня несколько человек плакали, несколько – смеялись. Это были смешанные чувства, – сказал нападающий сборной России.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады