Грицюк о победном буллите: «Понимаю, что в инстаграме писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это. Самая важная игра – финал»

Арсений Грицюк сообщил, что его жизнь не изменилась после победного буллита в полуфинале Олимпиады.
Нападающий сборной России ответил на вопросы после игры с командой Швеции (2:1 Б) в 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.
– Как у вас изменилась жизнь за последние сутки?
– Особо никак.
– Сколько поздравлений было?
– Очень много. Особо не заходил в инстаграм, ответил в ватсапе родственникам, семье, близким друзьям.
В инстаграме даже не смотрел директ. Понимаю, что там писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это.
– Изменит ли вас этот победный буллит? Вы станете другим?
– А как можно стать другим из-за одного буллита?
– Вы вывели сборную в финал Олимпиады.
– И что? Это мог сделать и кто-то другой. Так сложилась судьба. Мог это сделать и Антон Слепышев, если бы мы не пропустили первый и единственный гол.
– То есть вы себя с утра спокойно чувствуете?
– Конечно. Самая важная игра – завтрашний финал. Это будет совсем другой матч, старое надо забыть, – сказал Грицюк.
Арсений Грицюк сообщил, что его жизнь не изменилась после победного буллита в полуфинале Олимпиады