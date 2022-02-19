Грицюк о победном буллите: «Понимаю, что в инстаграме писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это. Самая важная игра – финал»

сообщил, что его жизнь не изменилась после победного буллита в полуфинале .

Нападающий сборной России ответил на вопросы после игры с командой Швеции (2:1 Б) в 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.

– Как у вас изменилась жизнь за последние сутки?

– Особо никак.

– Сколько поздравлений было?

– Очень много. Особо не заходил в инстаграм, ответил в ватсапе родственникам, семье, близким друзьям.

В инстаграме даже не смотрел директ. Понимаю, что там писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это.

– Изменит ли вас этот победный буллит? Вы станете другим?

– А как можно стать другим из-за одного буллита?

– Вы вывели сборную в финал Олимпиады.

– И что? Это мог сделать и кто-то другой. Так сложилась судьба. Мог это сделать и , если бы мы не пропустили первый и единственный гол.

– То есть вы себя с утра спокойно чувствуете?

– Конечно. Самая важная игра – завтрашний финал. Это будет совсем другой матч, старое надо забыть, – сказал Грицюк.

Арсений Грицюк сообщил, что его жизнь не изменилась после победного буллита в полуфинале Олимпиады