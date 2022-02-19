Зарипов о сборной: «Никто не выделяется риском, не придумывает велосипед. Это приведет к положительному результату»

определил самое сильное качество на Олимпиаде.

Российская команда обыграла сборную Швеции (2:1 Б) по буллитам в полуфинале хоккейного турнира в Пекине. В финальной игре Россия сыграет с Финляндией.

«Наша самая сильная сторона – это сплоченность.

У нас молодая команда, и хотя несколько игроков уже имеют солидный опыт, в целом хочу отметить их сплоченность.

Никто не выделяется рискованными моментами, не придумывает велосипед в серьезных матчах, что дорогого стоит.

И думаю, это приведет к положительному результату», – сказал нападающий, выступающий в за .

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны