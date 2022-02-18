Количество женских команд на Олимпиадах могут увеличить до 12, чтобы уравнять с числом мужских

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Количество женских хоккейных команд на Олимпиадах могут уравнять с числом мужских.

Глава женского комитета ИИХФ Сюзанна Колбенхайер рассказала, что число женских сборных по хоккею на Олимпиаде может быть увеличено до 12 и стать равным количеству команд в мужском хоккейном турнире.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в женском турнире по хоккею принимали участие 10 команд. В финале в 4-й раз подряд сыграли сборные Канады и США. 
 
«Количество команд в женской части олимпийской хоккейной программы может быть увеличено до 12.

Мы считаем, что должно быть равенство в отношении мужского и женского турниров», – сказала Колбенхайер.

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