«Он выдержал шторм и дал «Вашингтону» возможность перезагрузиться». Карлсон о Самсонове в матче с «Флайерс»

Джон Карлсон похвалил Илью Самсонова за игру в матче с «Филадельфией» (5:3).
Российский вратарь «Вашингтона» отразил 30 бросков по своим воротам из 33 и одержал 17-ю победу в сезоне.
«Матч против «Нэшвилла» был одним из лучших в его исполнении, который я когда-либо видел. И сегодня он снова был очень хорош.
Сегодня он делал потрясающие сэйвы в важнейшие моменты игры. По ходу матча он выдержал шторм и дал нам возможность перезагрузиться и сделать камбэк в третьем периоде», – сказал защитник «Кэпиталс».