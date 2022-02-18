«Он выдержал шторм и дал «Вашингтону» возможность перезагрузиться». Карлсон о Самсонове в матче с «Флайерс»

похвалил Илью Самсонова за игру в матче с «Филадельфией» (5:3).

Российский вратарь отразил 30 бросков по своим воротам из 33 и одержал 17-ю победу в сезоне.

«Матч против «Нэшвилла» был одним из лучших в его исполнении, который я когда-либо видел. И сегодня он снова был очень хорош.

Сегодня он делал потрясающие сэйвы в важнейшие моменты игры. По ходу матча он выдержал шторм и дал нам возможность перезагрузиться и сделать камбэк в третьем периоде», – сказал защитник «Кэпиталс».