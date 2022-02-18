«Он выдержал шторм и дал «Вашингтону» возможность перезагрузиться». Карлсон о Самсонове в матче с «Флайерс»

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Джон Карлсон похвалил Илью Самсонова за игру в матче с «Филадельфией» (5:3). 

Российский вратарь «Вашингтона» отразил 30 бросков по своим воротам из 33 и одержал 17-ю победу в сезоне. 

«Матч против «Нэшвилла» был одним из лучших в его исполнении, который я когда-либо видел. И сегодня он снова был очень хорош.

Сегодня он делал потрясающие сэйвы в важнейшие моменты игры. По ходу матча он выдержал шторм и дал нам возможность перезагрузиться и сделать камбэк в третьем периоде», – сказал защитник «Кэпиталс». 

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