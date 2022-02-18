Салливан о Малкине: «Один из главных талантов поколения, умеет адаптироваться под любых партнеров»

объяснил, как адаптирует звенья «Питтсбурга» ради форварда .

«Мы постоянно думаем и обсуждаем, каких игроков лучше всего задействовать с ним в одной тройке. Джино имеет классную способность подстраиваться под любых партнеров. Он один из главных талантов своего поколения. И он умеет адаптировать свою игру под тех, кто играет рядом с ним.

Джино умеет в нужный момент упростить свою игру, он способен разными способами создавать опасные моменты у чужих ворот. Он по-прежнему невероятно опасен при быстрых отрывах, и это у него не отнять ни при каких обстоятельствах. Это умение с ним навсегда.

Когда мы решаем, кого поставить с ним в одно звено, то стараемся прежде всего помочь ему и пытаемся избавить его от черновой работы. Мы стараемся поставить с ним тех ребят, которые могут пойти в форчек или создать трафик перед воротами, чтобы Джино имел возможность играть в свою игру.

Прямо сейчас мы хотим подобрать ему таких партнеров, которые позволят ему проявлять свои лучшие качества и показывать свою лучшую игру. Но я повторюсь, что Джино умеет подстроиться под любых партнеров, с кем бы мы его ни ставили. Мы просто стараемся ему помочь и сделать так, чтобы у нас в команде был хороший баланс во всех четырех звеньях», – сказал главный тренер .