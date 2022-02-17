«Детройт» может обменять Наместникова при хорошем предложении, но настроен продлить контракт

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«Детройт» может обменять форварда Владислава Наместникова перед дедлайном.

Как информирует The Fourth Period, хотя между сторонами пока не было переговоров о продлении контракта, они предпочли бы продолжить сотрудничество.

Если до наступления дедлайна обменов ситуация с новым соглашением не изменится, то оно может быть подписано уже по окончании сезона.

В то же время подчеркивается, что «Детройт» может быть готов обменять Наместникова, если получит хорошее предложение перед дедлайном.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел 49 матчей в НХЛ и набрал 23 (13+10) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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