Роман Ротенберг: «Феноменальное выступление фигуристок. Валиевой – стойкости, нас можно надломить, но невозможно сломать!»

высоко оценил выступление российских фигуристок на .

«Феноменальное выступление наших фигуристок на Олимпиаде! Поздравляю Анну Щербакову с заслуженным золотом, а Александру Трусову с серебром, вашим катанием и мастерством любовался весь мир.

Хочу поддержать и пожелать стойкости Камиле Валиевой – уверен, впереди много побед! Нас можно надломить, но невозможно сломать!» – написал главный тренер .

Щербакова – золото! У Трусовой истерика после серебра с 5 четверными, Валиева рыдает – провалилась на 4-е. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция