Роман Ротенберг: «Феноменальное выступление фигуристок. Валиевой – стойкости, нас можно надломить, но невозможно сломать!»

Роман Ротенберг высоко оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде-2022.
«Феноменальное выступление наших фигуристок на Олимпиаде! Поздравляю Анну Щербакову с заслуженным золотом, а Александру Трусову с серебром, вашим катанием и мастерством любовался весь мир.
Хочу поддержать и пожелать стойкости Камиле Валиевой – уверен, впереди много побед! Нас можно надломить, но невозможно сломать!» – написал главный тренер СКА.
Щербакова – золото! У Трусовой истерика после серебра с 5 четверными, Валиева рыдает – провалилась на 4-е. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция