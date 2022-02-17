Роман Ротенберг: «Феноменальное выступление фигуристок. Валиевой – стойкости, нас можно надломить, но невозможно сломать!»

Теги СКА КХЛ Олимпиада-2022 женское катание Роман Ротенберг Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Хоккей

Роман Ротенберг высоко оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде-2022.

«Феноменальное выступление наших фигуристок на Олимпиаде! Поздравляю Анну Щербакову с заслуженным золотом, а Александру Трусову с серебром, вашим катанием и мастерством любовался весь мир.

Хочу поддержать и пожелать стойкости Камиле Валиевой – уверен, впереди много побед! Нас можно надломить, но невозможно сломать!» – написал главный тренер СКА.

Щербакова – золото! У Трусовой истерика после серебра с 5 четверными, Валиева рыдает – провалилась на 4-е. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

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