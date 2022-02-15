Мичков не забивает 5 матчей подряд в МХЛ

У нападающего СКА-1946 продлилась безголевая серия до пяти игр в чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги.

17-летний форвард не отметился результативными действиями в матче против молодежки московского «Динамо» (3:4 ОТ).

Хоккеист в то же время нанес пять бросков по воротам и получил четыре минуты штрафа.

Нападающий не забивает на протяжении пяти последних матчей, но в этих играх ему удалось сделать в общей сложности четыре голевых передачи.

Мичков считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с канадцем , который набрал 16 очков в последних 6 матчах в Западной хоккейной лиге.