Мичков не забивает 5 матчей подряд в МХЛ

У нападающего СКА-1946 Матвея Мичкова продлилась безголевая серия до пяти игр в чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги.
17-летний форвард не отметился результативными действиями в матче против молодежки московского «Динамо» (3:4 ОТ).
Хоккеист в то же время нанес пять бросков по воротам и получил четыре минуты штрафа.
Нападающий не забивает на протяжении пяти последних матчей, но в этих играх ему удалось сделать в общей сложности четыре голевых передачи.
Мичков считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с канадцем Коннором Бедардом, который набрал 16 очков в последних 6 матчах в Западной хоккейной лиге.