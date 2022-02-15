Мичков не забивает 5 матчей подряд в МХЛ

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

У нападающего СКА-1946 Матвея Мичкова продлилась безголевая серия до пяти игр в чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги.

17-летний форвард не отметился результативными действиями в матче против молодежки московского «Динамо» (3:4 ОТ).

Хоккеист в то же время нанес пять бросков по воротам и получил четыре минуты штрафа.

Нападающий не забивает на протяжении пяти последних матчей, но в этих играх ему удалось сделать в общей сложности четыре голевых передачи.

Мичков считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с канадцем Коннором Бедардом, который набрал 16 очков в последних 6 матчах в Западной хоккейной лиге.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные