Тихонов о переезде из Калифорнии: «Лесные пожары влияли на экологию и здоровье семьи. В Нэшвилле спокойно, чисто, природа хорошая»

Нападающий объяснил, почему решил переехать из Калифорнии в Нэшвилл.

– Ваш сын, Лев, продолжатель славной хоккейной династии Тихоновых. Чьим было решение пойти заниматься хоккеем – его лично или же вы как-то повлияли на выбор?

– Конечно, лучше задать этот вопрос ему. Зная себя, когда я рос и отец тренировал команду, то постоянно находился на играх и в раздевалке, сам хотел выйти на лед и быть героем. Я думаю, у него похожая история.

Он очень любит играть и забивать, но вот тренироваться еще не очень, мы работаем с ним на эту тему. Как таковой позиции особо нет: он выходит то в центре, то на фланге, то в защите.

Бывает, что один период здесь сыграет, другой там. Как я понял, ему больше всего нравится играть в центре – вбрасывания любит делать, затем назад отходит третьим сверху, на пятак где-нибудь припаркуется и ждет броска.

Нынешний сезон у нас он начинал за юниоров клуба «Сан-Хосе», а недавно мы переехали в Нэшвилл, так что теперь он у нас выступает за «Нэшвилл Уорриорз» – команда довольно серьезная, они ездят играть по разным штатам.

Тренер у них, известный бывший игрок, чех , который, кстати, успел поиграть за в .

Я посмотрел и заметил, что он очень хорошо тренирует детей – не жёстко, но правильно подбирает упражнения под них, они не совсем простые, но интересные. Тренировка проходит как праздник. Думаю, что в такой атмосфере ребята будут расти.

– Чем вас так привлек Нэшвилл в плане переезда?

– Хороший вопрос! Мы с женой хотели переехать из Калифорнии последние пару лет. В последние годы часто бывали лесные пожары, это влияло на экологию и здоровье семьи. Хотелось жить в более спокойном ключе, поэтому решили переехать в другой штат.

Смотрели несколько вариантов: Техас, Колорадо. Перед тем, как принять решение, куда нам всё же отправиться, начали звонить своим друзьям, в основном ребятам, с кем ранее играл в Америке.

И почему-то все, кто когда-либо был в Нэшвилле или там играл, все говорили нам про это место. А мы уже размышляли: виски, ковбои, кантри, но все это – не наше.

В итоге приехали с супругой в Нэшвилл, посмотрели дом у близких друзей и приняли решение тоже строиться там: спокойно, чисто, природа хорошая.

Да и сама застройка нам понравилась – не дом на доме стоит, как обычно, а есть своя территория, отличная школа для детей, хороший хоккей, красивый даунтаун. Единственное, может быть, погода там не такая хорошая, как в Калифорнии, но всё остальное нас очень устроило.

– Что вам ближе всего по менталитету в России, а что в Америке?

– 50 на 50. В России и Америке у меня много близких друзей.

Конечно, сам менталитет в странах отличается: за океаном люди стараются больше быть на позитиве, а здесь больше занимаются своими делами. Есть свои плюсы и свои минусы.

Лично я привык и здесь, и там. Для меня самое главное, чтобы семья и друзья были рядом, – сказал Тихонов.