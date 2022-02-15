Дарзиньш и Даугавиньш завершили карьеру в сборной Латвии. Оба выступали за нее с 2005 года

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Форварды сборной Латвии Каспарс Даугавиньш и Лаурис Дарзиньш заявили, что завершают карьеру в национальной команде после Олимпиады-2022 в Пекине.

Сегодня команда завершила выступление на турнире, проиграв команде Дании (2:3) в квалификации плей-офф. 
 
«Это была моя последняя игра в форме сборной Латвии», – сказал 37-летний Дарзиньш, сделавший в этом матче дубль. 

33-летний Даугавиньш также заявил, что этот турнир стал для него последним в сборной. 

Оба игрока дебютировали в сборной в 2005 году, а на крупном турнире впервые сыграли на домашнем ЧМ-2006 в Риге. 

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