Даугавиньш о вылете Латвии: «Тяжело так заканчивать турнир. Очень хотелось сыграть с Россией»

Форвард сборной Латвии прокомментировал поражение от Дании (2:3) в квалификации плей-офф Олимпиады-2022.

«Тяжело так заканчивать турнир. Два периода играли хорошо, создавали много моментов. Во втором периоде выходили два в один, один в ноль. Когда не забиваешь, начинается такая трясучка. Иногда чем больше хочется, тем меньше получается. В третьем периоде нас наказали, а потом уже был хаос. Все бросились спасать, но не смогли.

Дания – крутой соперник для России? Смеяться нельзя, особенно на таком уровне. Конечно, Россия – фаворит, у них крутая команда, они олимпийские чемпионы. Но защищать титул всегда труднее. Выиграть два раза подряд сложнее, чем выиграть в первый раз. Датчане очень плотно держат среднюю зону, не дают разбежаться. В средней зоне особо нет передач, сразу вбрасывают. Скажем так, это антихоккей – бегают, бьются.

Очень хотелось сыграть с Россией. Это мой последний турнир за сборную Латвии. Хотелось проверить, как мы можем бороться с чемпионами. Этого соперника мы, наверное, знаем лучше всего – мы ведь все вместе играем в КХЛ», – сказал Даугавиньш.