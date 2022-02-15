38-летний швейцарец Амбюль забил 1-й гол на Олимпиадах за карьеру. Для него это 5-й турнир

Форвард сборной Швейцарии Андрес Амбюль забросил шайбу в матче квалификации плей-офф Олимпиады-2022 против Чехии (4:2).

Для 38-летнего игрока это первый гол на Олимпиадах.

Амбюль проводит 5-й турнир в карьере (ранее выступал в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах), до этой игры на его счету было в его активе было 5 (0+5) очков в 17 матчах.

Он стал 12-м игроком в истории хоккея, сыгравшим на 5 Олимпиадах. Рекордом владеют 2 игрока сборной Финляндии – Раймо Хелминен и , выступавшие на олимпийских турнирах по 6 раз.

Отметим, что самым возрастным игроком, забившим первый гол на , был в 1992 году (в 40 лет). Тем не менее, Амбюль – первый игрок в истории, кому удалось открыть счет голам только на 5-м турнире.

Швейцарец Амбюль повторил рекорд по числу участий в ЧМ. Он проводит 16-й турнир