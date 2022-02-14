Ягр о будущем: «Если «Кладно» не вылетит и получит шанс подписать хороших игроков, то предпочту остаться. В моем возрасте нужна цель»

Нападающий , которому 15 февраля исполнится 50 лет, не планирует пока завершать карьеру.

«Если мы останемся в высшей лиге Чехии и я буду понимать, что есть шанс подписать хороших игроков, то я предпочту остаться и еще поиграть. В таком случае я хочу больше тренироваться, просто сосредоточиться на том, чтобы быть игроком и играть, потому что у нас тогда будет шанс чего-то добиться.

В моем возрасте нужна цель. Если я говорю, что собираюсь что-то сделать, то я знаю, что способен к этому подготовиться. Возраст роли не играет. Если я буду здоров, то никаких проблем не вижу.

Если я буду видеть впереди светлое будущее, то я не против того, чтобы пойти и потренироваться, сделать все необходимое. Это не проблема. Я лишь хочу видеть перед собой светлое будущее», – сказал Ягр.