«Монреаль» обменял Тоффоли в «Калгари» на пики 1-го и 5-го раундов, Питлика и Хейнемана

обменял нападающего .

29-летний форвард перешел в , за него клуб получил форвардов и Эмиля Хейнемана, а также пик первого раунда драфта-2022 и пик пятого раунда драфта-2023.

Причем если пик драфта-2022 не попадет в топ-10, то «Калгари» придется его обменять, если же попадет, то у «Калгари» появится возможность вместо него обменять свой пик первого раунда драфта-2023 и пик четвертого раунда драфта-2024.

В нынешнем сезоне Тоффоли провел 37 матчей в , набрав 26 (9+17) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.