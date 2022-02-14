«Монреаль» обменял Тоффоли в «Калгари» на пики 1-го и 5-го раундов, Питлика и Хейнемана

Теги переходы Монреаль Калгари НХЛ Тайлер Питлик Тайлер Тоффоли Эмиль Хейнеман Хоккей

«Монреаль» обменял нападающего Тайлера Тоффоли.

29-летний форвард перешел в «Калгари», за него клуб получил форвардов Тайлера Питлика и Эмиля Хейнемана, а также пик первого раунда драфта-2022 и пик пятого раунда драфта-2023.

Причем если пик драфта-2022 не попадет в топ-10, то «Калгари» придется его обменять, если же попадет, то у «Калгари» появится возможность вместо него обменять свой пик первого раунда драфта-2023 и пик четвертого раунда драфта-2024.

В нынешнем сезоне Тоффоли провел 37 матчей в НХЛ, набрав 26 (9+17) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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