Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»

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Один из лучших хоккеистов мира Никита Кучеров стал частью команды амбассадоров букмекерской компании «1хСтавка».

Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» примет участие в ряде активностей, которые будет проводить «1хСтавка». Подписанные Кучеровым джерси и другие сувениры, связанные с Никитой, станут призами от букмекера, которые смогут выиграть настоящие любители хоккея.

«Мы очень рады приветствовать Никиту в качестве амбассадора бренда. Все знают, что Кучеров великолепный хоккеист: он признавался лучшим игроком регулярного сезона, становился самым результативным бомбардиром лиги, дважды побеждал в Кубке Стэнли. Но для нас очень важно еще и то, что Кучеров олицетворяет ценности, которые мы рады видеть в наших игроках.

Креативность, умение находить нестандартные пути к победе, добиваться успеха и верить в свой шанс – все это сделало Кучерова одним из лучших игроков лиги. И эти качества присущи и игрокам «1хСтавка». Мы уверены, что вместе с Никитой сможем привлечь еще больше внимания к хоккею и дать всем любителям этой прекрасной игры возможность получить яркие эмоции», – заявили в букмекерской компании.

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