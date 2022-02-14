Олимпиада 2022, 20 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

В заключительный день зимних Олимпийских игр в Пекине пройдут соревнования в четырех видах спорта. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград: женщины в лыжных гонках и керлинге, мужчины в хоккее с шайбой и бобслее. Зрители смогут посмотреть показательные выступления фигуристов и трансляцию закрытия Олимпиады.





04:00 — Керлинг. Женщины, матч за первое место («Матч! Игра»)

04:25 — Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд («Матч ТВ»)

06:15 — Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд («Матч! Арена»)

07:00 — Фигурное катание. Показательные выступления («Первый канал»)

07:10 — Хоккей с шайбой. Мужчины, матч за первое место («Первый канал»)

09:30 — Лыжные гонки. Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км («Первый канал»)

15:00 — Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине («Первый канал»)