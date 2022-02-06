Федоров о завершении регулярки КХЛ: «Не будем забывать о графике подготовки к Олимпиаде и ЧМ. У лиги не было вариантов»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, сейчас находящийся на Олимпиаде в Пекине, поделился мнением о решении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«ЦСКА сейчас тренируется по плану. Могу отметить, что мы немного подкорректируем график. Получается, вместо 4 матчей за 5 дней – что для меня было непонятным – у нас будут игры через день. В этом плане все нормально.

Когда не участвуешь в решении подобных вопросов, остается лишь принимать ситуацию как данность и продолжать работать. Я понимаю, что здоровье игроков – самый важный аспект, который у нас есть. Команда, находящаяся в стадии заболевания, во время игры с другой может передать ей этот вирус. Это серьезная проблема. В лиге имеется определенный ковид-протокол, к которому мы относимся со всей серьезностью.



Да, к сожалению, было отменено очень много матчей. Но не будем также забывать о графике подготовки к и в дальнейшем к чемпионату мира. У КХЛ из-за плотного графика не было времени на принятие решений и вариантов.

Я понимаю команды, которые могли набрать немного очков и побороться за плей-офф. Но мы живем в мире, где бушует коронавирус. Здоровье спортсменов – самое важное сейчас», – сказал Федоров.

КХЛ закрыла регулярку прямо во время Олимпиады (и дала анонс на Первом канале). Уже на старте плей-офф – пара «Ак Барс» – «Авангард»