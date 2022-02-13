Форвард «Торпедо» Гривик вернется в шведский «Лександ» и подпишет контракт до 2025 года (Expressen)

Форвард сборной Словакии Марек Гривик вскоре перейдет из «Торпедо» в шведский , сообщает Expressen.

Ожидается, что 30-летний игрок подпишет с клубом контракт до конца этого сезона плюс еще на 3 года.

Общая сумма контракта может дойти до 15 миллионов шведских крон (около 1,4 млн евро). Это сделает Гривика одним из самых дорогих игроков шведской лиги.

Ранее он уже выступал за «Лександ». В сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром SHL, набрав 51 (14+37) очко в 44 матчах.

В 44 играх за в он набрал 23 (9+14) очка.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина не попало.