«Монреаль» выменял вратаря Хэммонда у «Миннесоты» на тафгая Бэддока

выменял у «Миннесоты» вратаря , отдав форварда Брэндона Бэддока.

После матча с «Коламбусом» (1:2) клуб отправил вратаря Кэйдена Примо в фарм, а Хэммонд присоединился к Сэму Монтембо в основе.

«Канадиенс» сейчас вынуждены обходиться без Кэри Прайса и Джейка Аллена, которые восстанавливаются после травм.

34-летний Хэммонд не играл в НХЛ с 2018 года, когда выступал за «Колорадо». В этом сезоне он провел 11 матчей в за (90,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,44).

26-летний Бэддок дебютировал в в этом сезоне, сыграв 1 матч. В 33 матчах за «Лаваль» в АХЛ набрал 7 (3+4) очков при 77 минутах штрафа и 4 драках. Всего в АХЛ у него 518 минут штрафа в 228 матчах.