«Монреаль» выменял вратаря Хэммонда у «Миннесоты» на тафгая Бэддока

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«Монреаль» выменял у «Миннесоты» вратаря Эндрю Хэммонда, отдав форварда Брэндона Бэддока. 

После матча с «Коламбусом» (1:2) клуб отправил вратаря Кэйдена Примо в фарм, а Хэммонд присоединился к Сэму Монтембо в основе.

«Канадиенс» сейчас вынуждены обходиться без Кэри Прайса и Джейка Аллена, которые восстанавливаются после травм. 

34-летний Хэммонд не играл в НХЛ с 2018 года, когда выступал за «Колорадо». В этом сезоне он провел 11 матчей в АХЛ за «Айову» (90,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,44). 

26-летний Бэддок дебютировал в НХЛ в этом сезоне, сыграв 1 матч. В 33 матчах за «Лаваль» в АХЛ набрал 7 (3+4) очков при 77 минутах штрафа и 4 драках. Всего в АХЛ у него 518 минут штрафа в 228 матчах. 

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