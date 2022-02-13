Пивцакин стал игроком клуба «КалПа». Это 3-й игрок «Амура», перешедший в финскую лигу на неделе

Финский клуб объявил о подписании контракта с защитником до конца сезона.

Ранее 30-летний игрок расторг соглашение с .

В этом сезоне КХЛ он провел за хабаровский клуб 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:09.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина не попал.

Пивцакин – уже 3-й игрок хабаровского клуба, перешедший в финскую лигу за эту неделю. Ранее форвард Кирилл Слепец стал игроком «Кярпята», а форвард Иван Николишин – «Ильвеса».

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