Пивцакин стал игроком клуба «КалПа». Это 3-й игрок «Амура», перешедший в финскую лигу на неделе

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Финский клуб «КалПа» объявил о подписании контракта с защитником Никитой Пивцакиным до конца сезона. 

Ранее 30-летний игрок расторг соглашение с «Амуром»

В этом сезоне КХЛ он провел за хабаровский клуб 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:09. 

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина не попал. 

Пивцакин – уже 3-й игрок хабаровского клуба, перешедший в финскую лигу за эту неделю. Ранее форвард Кирилл Слепец стал игроком «Кярпята», а форвард Иван Николишин – «Ильвеса». 

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