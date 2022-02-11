«Аризона» проведет следующие 3 сезона на 5-тысячной арене студенческой команды

«Аризона» со следующего сезона будет играть на новой многоцелевой арене, расположенной на территории Университета штата Аризона.

В соответствии с соглашением, которое в четверг было одобрено наблюдательным советом университета, этот стадион станет домашним для команды вплоть до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления аренды еще на один год.

Предполагается, что к 2025 году должна быть построена новая арена для «Аризоны» в пригороде Финикса Темпе, но ее строительство еще должен одобрить городской совет.

Клуб вынужден был искать варианты переезда из-за прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде Gila River Arena после сезона-2021/22.

«Койотис» обязуются заплатить около 20 миллионов долларов за обновление университетской арены вместимостью 5000 человек, где также будет проводить домашние игры студенческая команда, выступающая в чемпионате .

«Мы очень рады, что нам удалось договориться о проведении, начиная со следующего сезона, наших домашних игр на новой многоцелевой арене Университета штата Аризона.

Болельщики получат возможность испытать целую гамму эмоций в этом новом суперсовременном здании, расположенном в фантастическом месте в самом центре Темпе.

Мы очень признательны администрации университета, факультету физической культуры и спорта, а также наблюдательному совету за согласие помочь нам найти временную арену, пока мы продолжаем поиски стадиона, который станет домом для «Койотиc» на долгосрочной основе», – сказал президент клуба Хавьер Гутьеррес.