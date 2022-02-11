Загитова и Медведева посетили матч сборной России по хоккею против Дании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посетили матч сборной России по хоккею против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Друзья, не спрашивайте, как я сюда прошла, но я как-то это сделала. И опять же, в моих руках камера. Мне кажется, я уже скоро к ней прилипну и буду снимать для вас контент.

Сегодня я сняла для вас хоккей, будет очень интересный влог. Да, я постаралась сегодня», – сказала Загитова в сторис инстаграма.

«Еще одна победа за нами!» – сообщила Медведева, следившая за матчем в компании олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун.

Фото: сторис инстаграма Алины Загитовой и Маргариты Мамун.

Загитова и Медведева пришли на матч сборной России по хоккею против Швейцарии