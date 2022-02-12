Расписание Олимпийских игр 2022 на 12 февраля

12 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин в спринте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 500 м, в лыжных гонках у женщин в эстафете 4х5 км, в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин на большом трамплине LH, в скелетоне у женщин и в сноуборде в смешанных командах в дисциплине кросс. Более подробное расписание соревнований ниже.

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Расписание Олимпиады в Пекине на 12 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Швеция — Канада;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Южная Корея — Россия;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Япония — Дания;

05:00. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Четвертьфиналы;

05:30. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Полуфиналы;

05:50. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Малый финал;

05:55. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Финал;

07:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Канада — США;

07:10. Хоккей на льду. Женщины, третий четвертьфинал;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Италия — Китай;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Канада — Швеция;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Дания — Швейцария;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. США — Норвегия;

10:30. Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км. Финал;

11:00. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Четвертьфиналы;

11:40: Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Германия — Китай;

11:40. Хоккей на льду. Женщины, четвертый четвертьфинал;

11:53. Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м. Финал;

12:00. Биатлон. Мужчины, спринт 10 км. Финал;

14:00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритмический танец.

14:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Раунд-I;

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Финал;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Россия — Япония;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Дания — Швейцария;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Великобритания — США;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Швеция — Китай;

15:20. Скелетон. Женщины, одиночки. 3-ий заезд;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Россия — Чехия;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Швейцария — Дания;

16:55. Скелетон. Женщины, одиночки. 4-ый заезд (Медали).

В девятый день Олимпиады Пекине станут известны 6 чемпионов в 6 видах спорта.