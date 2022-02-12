Расписание Олимпийских игр 2022 на 12 февраля

12 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин в спринте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 500 м, в лыжных гонках у женщин в эстафете 4х5 км, в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин на большом трамплине LH, в скелетоне у женщин и в сноуборде в смешанных командах в дисциплине кросс. Более подробное расписание соревнований ниже.
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Расписание Олимпиады в Пекине на 12 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Швеция — Канада;
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Южная Корея — Россия;
- 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №4. Япония — Дания;
- 05:00. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Четвертьфиналы;
- 05:30. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Полуфиналы;
- 05:50. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Малый финал;
- 05:55. Сноуборд. Смешанные команды, кросс. Финал;
- 07:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Канада — США;
- 07:10. Хоккей на льду. Женщины, третий четвертьфинал;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Италия — Китай;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Канада — Швеция;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. Дания — Швейцария;
- 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №5. США — Норвегия;
- 10:30. Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км. Финал;
- 11:00. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Четвертьфиналы;
- 11:40: Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Германия — Китай;
- 11:40. Хоккей на льду. Женщины, четвертый четвертьфинал;
- 11:53. Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м. Финал;
- 12:00. Биатлон. Мужчины, спринт 10 км. Финал;
- 14:00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритмический танец.
- 14:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Раунд-I;
- 15:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Финал;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Россия — Япония;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Дания — Швейцария;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Великобритания — США;
- 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №5. Швеция — Китай;
- 15:20. Скелетон. Женщины, одиночки. 3-ий заезд;
- 16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Россия — Чехия;
- 16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Швейцария — Дания;
- 16:55. Скелетон. Женщины, одиночки. 4-ый заезд (Медали).
В девятый день Олимпиады Пекине станут известны 6 чемпионов в 6 видах спорта.