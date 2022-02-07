Александр Крылов: «Стратегия КХЛ нуждается в пересмотре, она не соответствует реалиям. Лига коммерческая, а решения – некоммерческие»

Председатель совета директоров выразил мнение о том, что стратегии развития нужны изменения.

5 февраля лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата.

С 15 января в лиге не было проведено ни одной игры. Начало олимпийской паузы планировалось 21 января, но КХЛ остановила чемпионат раньше на фоне ситуации с коронавирусом.

«Убежден, что КХЛ нуждается в пересмотре своей стратегии развития.

Утвержденная стратегия, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живем.

Заявлено, что лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Всем этим в первую очередь должна лига озадачиться», – сказал Крылов.

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