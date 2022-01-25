«Митрополит скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной». Молебен перед поездкой олимпийцев в Пекин пройдет в онлайн-формате

Молебен для олимпийской сборной России перед поездкой на зимние Игры-2022 в Пекин пройдет 25 января в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Перед молитвой онлайн-встречу с олимпийцами также проведет президент России Владимир Путин.



«Онлайн-формат уже использовался. Мы предполагаем следующее: после того как президент поговорит со спортсменами, будет включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина).

Он скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной. Может быть, будет какой-то разговор – не знаю, будут ли в состоянии спортсмены, но мы готовы к двустороннему формату», – рассказал ответственный секретарь комиссии Дмитрий Петровский.

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