Ротенберг не возглавит сборную России. Если Жамнова не допустят в Пекин из-за ковида, его заменят Федоров и Кудашов (Metaratings)

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пропускает начало сборов перед Олимпиадой-2022 из-за положительного теста на коронавирус.
Ранее появилась информация о том, что главный тренер СКА Роман Ротенберг или консультант национальной команды Олег Знарок могут возглавить сборную в случае, если Жамнова не допустят к поездке на Игры из-за антикоронавирусных ограничений в Китае.
Как сообщает Metaratings, ФХР не рассматривает данный вариант.
Отмечается, что в сборной ждут возвращения Жамнова, а в случае его болезни рассмотрят вариант связки в лице Сергея Федорова и Алексея Кудашова.
Жамнов будет принимать участие в занятиях сборной России по видеосвязи
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