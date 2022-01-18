Ротенберг не возглавит сборную России. Если Жамнова не допустят в Пекин из-за ковида, его заменят Федоров и Кудашов (Metaratings)

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пропускает начало сборов перед Олимпиадой-2022 из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер СКА Роман Ротенберг или консультант национальной команды могут возглавить сборную в случае, если Жамнова не допустят к поездке на Игры из-за антикоронавирусных ограничений в Китае.

Как сообщает Metaratings, не рассматривает данный вариант.

Отмечается, что в сборной ждут возвращения Жамнова, а в случае его болезни рассмотрят вариант связки в лице и .

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