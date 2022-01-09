Овечкин не забил в 5 из 6 последних матчей. У него передача и 4 броска за 23:17 в матче против «Миннесоты» (7:57 в большинстве)

Капитан набрал 1 (0+1) очко в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (2:3 Б).

Россиянин остался без голов в 3-м матче подряд, он не забивал в 5 из 6 последних матчей.

Овечкин по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров с 51 (24+27) очком в 36 матчах, уступая только дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю (по 53 очка). В гонке снайперов идет на 2-м месте после Драйзайтля (26 голов).

В этой игре нападающий (23:17, 7:57 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы.