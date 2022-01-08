Алексей Жамнов: «Пока не общался с руководством КХЛ и генменеджерами команд. Звонил, но не отвечают»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о том, нужно ли приостановить регулярный чемпионат КХЛ.

«Нужно ставить регулярку КХЛ на паузу или продолжать играть? Руководство лиги будет принимать решение, это в их компетенции.

Есть ли план Б по тренерам? У ФХР есть всегда план Б. Я сам и болел, и прививался.

Я пока не общался с высшим руководством лиги и генеральными менеджерами команд. Звонил, но не отвечают. Думаю, у всех свои заботы. Буду дозваниваться до Морозова», – сказал Жамнов.

КХЛ рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса. Решение примут на следующей неделе