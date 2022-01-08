«Сочи» не согласится на перенос матча с ЦСКА. Армейцам должно быть засчитано техническое поражение (Алексей Шевченко)

Журналист «Спорт-Экспресса» прокомментировал решение КХЛ отменить матчи ЦСКА против СКА (9 января) и «Сочи» (11 января) из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

«Хоккейный клуб «Сочи» не будет соглашаться на перенос матча с ЦСКА, если армейский клуб выступит с таким предложением.

В этом случае армейцам должно быть засчитано техническое поражение», – написал Шевченко в телеграм-канале.

ЦСКА на сегодня занимает 3-е место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. Лидирует СКА с 66 очками в 46 играх.

КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки ковида в московском клубе. У 17 его представителей положительные тесты