Фазель о Ротенберге во главе СКА: «У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Это преданный хоккею человек, всегда хочет выигрывать»

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал назначение на пост главного тренера СКА.

«Для меня это не стало большим сюрпризом. Роман – очень преданный хоккею человек и всегда хочет выигрывать, участвовать в тренировочном процессе, что-то обсуждать. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера.

СКА – очень большой клуб, поэтому давление будет очень серьезным. У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Быть главным тренером СКА – это очень важная работа. Только результат покажет, сможет ли он справиться с этой задачей.

Ты хороший тренер, когда выигрываешь. У Романа есть время, чтобы адаптироваться: сейчас его и команду ждет пара недель, а потом в КХЛ будет пауза и Олимпийские игры. Потом давление вернется только в марте, когда возобновятся игры в », – сказал Фазель.

Ротенберг возглавил СКА «в целях улучшения управления штабом и командой». Брагин будет старшим тренером

Роман Ротенберг стал главным тренером. Сериал про СКА продолжается