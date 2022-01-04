Назаров о Ротенберге во главе СКА: «Человек растет, учится. Всю эту кухню он знает изнутри. Очень рад, что нашего полку прибыло»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«Человек растет, учится. Из хоккеистов идут в менеджеры, из менеджеров идут в тренеры. Я могу привести много всяких примеров. В хоккее, как и в спорте в целом, бывают разные случаи.
Хочу пожелать Роману Борисовичу только удачи в нашем нелегком деле. Он в хоккее давно, при этом на руководящей должности как в сборной России, так и в СКА.
Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло», – сказал Назаров.
Роман Ротенберг стал главным тренером. Сериал про СКА продолжается