Назаров о Ротенберге во главе СКА: «Человек растет, учится. Всю эту кухню он знает изнутри. Очень рад, что нашего полку прибыло»

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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.

«Человек растет, учится. Из хоккеистов идут в менеджеры, из менеджеров идут в тренеры. Я могу привести много всяких примеров. В хоккее, как и в спорте в целом, бывают разные случаи.

Хочу пожелать Роману Борисовичу только удачи в нашем нелегком деле. Он в хоккее давно, при этом на руководящей должности как в сборной России, так и в СКА.

Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло», – сказал Назаров.

Роман Ротенберг стал главным тренером. Сериал про СКА продолжается

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